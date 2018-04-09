Инвалид, повредивший такси, претензий к наехавшему на него водителю не высказал
В полиции Благовещенска проводят проверку по факту происшествия, случившегося 8 апреля в районе ВДНХ. В настоящий момент оба участника инцидента – и водитель автомобиля такси, и инвалид-колясочник – опрошены. Проверка идет по факту повреждения машины и по факту наезда на человека.
Как сообщалось ранее, очевидцы сняли на видео, как инвалид-колясочник атакует автомобиль такси – мужчина бьет по кузову машины ножом. После чего водитель газует и сбивает коляску с инвалидом.
«На место выезжали сотрудники полиции. Водитель написал заявление по факту того, что неизвестный напал на машину с предметом, похожим на нож, и высказывал в сторону таксиста угрозы. Сейчас проводится проверка, устанавливается владелец машины для определения ущерба. На машине обнаружено пять отверстий, повреждена правая часть автомобиля и боковое зеркало», – пояснили в городском отделе полиции.
По поводу наезда на инвалида также проводится проверка. Сотрудники полиции опросили мужчину в инвалидном кресле, который стал высказывать претензии к водителю. Тем не менее материал направлен в ГИБДД.
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