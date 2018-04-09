Инвалид, повредивший такси, претензий к наехавшему на него водителю не высказал

Как сообщалось ранее, очевидцы сняли на видео, как инвалид-колясочник атакует автомобиль такси – мужчина бьет по кузову машины ножом. После чего водитель газует и сбивает коляску с инвалидом.

«На место выезжали сотрудники полиции. Водитель написал заявление по факту того, что неизвестный напал на машину с предметом, похожим на нож, и высказывал в сторону таксиста угрозы. Сейчас проводится проверка, устанавливается владелец машины для определения ущерба. На машине обнаружено пять отверстий, повреждена правая часть автомобиля и боковое зеркало», – пояснили в городском отделе полиции.

По поводу наезда на инвалида также проводится проверка. Сотрудники полиции опросили мужчину в инвалидном кресле, который стал высказывать претензии к водителю. Тем не менее материал направлен в ГИБДД.