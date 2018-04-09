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9апреля
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сегодня, 12:26 0

Сбор книг для сгоревшей в Серышеве библиотеки приостановлен

Сбор книг для сгоревшей в Серышеве библиотеки приостановлен
Фото: instagram.com/kriminal.blg

Министерство культуры и национальной политики Амурской области объявило о приостановке сбора книг для библиотеки, которая сгорела в поселке Серышево Серышевского района. Пресс-служба министерства отмечает, что за это время усилиями неравнодушных амурчан удалось собрать более 35 тысяч экземпляров.

В настоящее время в пунктах сбора сортируют и комплектуют литературу. В дальнейшем ее перевезут в Серышево.

«Выражаем огромную благодарность всем, кто внес свой вклад в развитие серышевской библиотеки, в восстановление ее библиотечного фонда», – пишет пресс-служба министерства.

Как сообщало Амур.инфо, пожар в библиотеке произошел 24 марта. В результате здание было практически уничтожено. От огня пострадало порядка 30 тысяч книг. В этот же день был объявлен сбор книг для библиотеки. Сама же библиотека на время переехала в здание социально-культурного центра.

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#культура #пожары #происшествия

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