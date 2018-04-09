В Приамурье ремонтное железнодорожное предприятие незаконно обслуживало локомотивы

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В Амурской области суд удовлетворил иск Свободненской транспортной прокуратуры о запрете ремонтному железнодорожному предприятию осуществлять техническое обслуживание и ремонт локомотивов. Оказалось, что сертификат предприятия не соответствует требованиям законодательства, в том числе требованиям добровольной системы сертификации на федеральном жд транспорте.

Основанием для обращения прокуратуры в суд послужили результаты проведенной ею проверки, в ходе которой было установлено, что предприятие «Дизель-Сервис», согласно заключенному договору, выполняло работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию тепловозов, принадлежащих АО «Амурский уголь», и разрешало эксплуатацию этих локомотивов на железнодорожных путях общего пользования. Сотрудники предприятия подписывали соответствующие акты технического состояния.

При этом ООО «Дизель-Сервис» указанным видом деятельности занималось незаконно, у предприятия отсутствовал надлежащий сертификат соответствия. Имеющийся у них сертификат не давал право на производство работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию локомотивов.

Согласившись с доводами прокуратуры, суд удовлетворил её требования и запретил ООО «Дизель-Сервис» осуществлять техническое обслуживание и ремонт тепловозов на основании имеющегося у них сертификата, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.