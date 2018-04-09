В Свободном дали сертификаты на жилье ликвидаторам аварии в Чернобыле

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«Сегодня в вашей жизни день знаменательный, пришлось, конечно, подождать, но радости это, думаю, не омрачит. Спасибо государству – оно не оставляет», – сказал Юрий Романов.

Новый руководитель МКУ «Жилищный центр» Светлана Балабаева рассказала получателям, что сертификаты они должны предоставить в Сбербанк, где выдадут все необходимое для приобретения квартир. Процедура должна быть выполнена в течение полугода.

Особую радость при получении сертификата выразила, сквозь слезы, Валентина Лямкина. В 79 лет она, после долгого ожидания, получила возможность жить в своей собственной квартире.

«Прожила 32 года на Севере, 30 лет из них – это мой трудовой стаж. Муж 26 лет отработал дробером, а я – электромонтером. Уже 14 лет живу в Свободном. И все это время мы ждали квартиру, племянница приютила нас у себя.

С мужем мы 60 лет прожили, в марте прошлого года он умер, не дождался. Мы ведь через суд добились сертификата на квартиру. Если хватит на двухкомнатную, будем там жить с дочерью. Хоть в таком возрасте, но свой угол появился наконец-то, спасибо, что дали...» – сообщила пенсионерка.

55-летний Петр Кравец – ликвидатор чернобыльской аварии. Мужчина находился в опасной зоне с мая по ноябрь 1986 года.

«Сейчас живу в служебном жилье, как бывший военный. Жду свою квартиру с 2013 года. Тогда и встал на очередь. Надеюсь, куплю себе квартиру в Северном микрорайоне, там живу и сейчас, привык, да и этому микрорайону обещают мощное развитие», – сказал Петр Кравец.

Петр Герасько находился в Чернобыле с 1986 по 1990 годы – это был его родной город.

«Работал на автобусе, вывозил с территории детей. А затем был вынужден покинуть родину, там нельзя было находиться, и после долгих поисков остановил выбор на Амурской области. Товарищ позвал, мне здесь понравилось. А бывал и в Санкт-Петербурге, и в Северном Казахстане – все не то оказалось.

Сейчас живем с женой у дочери, нам обоим уже за 70. Всего в доме семь человек с детьми, так что переехать давно пора, тесновато. Дом у нее в Суражевке, на улице Екимова. Хотим и квартиру там купить, чтобы ближе к детям и внукам быть, думаю, все получится», – поведал Петр Герасько.

Суммы в сертификатах может хватить и на двухкомнатные квартиры – в зависимости от состояния жилья и местоположения. Так что перед получателями стоит задача уже к лету стать новоселами.