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9апреля
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сегодня, 12:26 1

С 12 апреля между Благовещенском и Хэйхэ пойдут «пумы»

С 12 апреля между Благовещенском и Хэйхэ пойдут «пумы»

С 12 апреля по Амуру между Благовещенском и Хэйхэ начнут курсировать суда на воздушной подушке. Соответствующий приказ подписал генеральный директор пассажирского порта после всех необходимых внутренних согласований, сообщили в организации.

Точную цену билета, а также расписание движения судов на воздушной подушке в справке речного вокзала пока назвать затруднились. Сообщили только, что в 2017 году билет в оба конца стоил 2 150 рублей, не считая китайского сбора на соседнем берегу в 100 юаней. По информации одной из компаний-перевозчиков, менять стоимость билета пока не планируется.

По поводу расписания движения «пум» по Амуру в справке озвучили, что начать движение суда должны в 9:00 утра 12 апреля. Ходить они будут по мере наполнения каждые 15 минут.

Как сообщалось ранее, в этот же день, 12 апреля, будет закрыто движение по грузовому понтонному мосту.

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#Китай #транспорт

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  • Тахографист

    Тахографист
    17 минут назад

    Ужас

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