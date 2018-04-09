С 12 апреля между Благовещенском и Хэйхэ пойдут «пумы»

С 12 апреля по Амуру между Благовещенском и Хэйхэ начнут курсировать суда на воздушной подушке. Соответствующий приказ подписал генеральный директор пассажирского порта после всех необходимых внутренних согласований, сообщили в организации.

Точную цену билета, а также расписание движения судов на воздушной подушке в справке речного вокзала пока назвать затруднились. Сообщили только, что в 2017 году билет в оба конца стоил 2 150 рублей, не считая китайского сбора на соседнем берегу в 100 юаней. По информации одной из компаний-перевозчиков, менять стоимость билета пока не планируется.

По поводу расписания движения «пум» по Амуру в справке озвучили, что начать движение суда должны в 9:00 утра 12 апреля. Ходить они будут по мере наполнения каждые 15 минут.

Как сообщалось ранее, в этот же день, 12 апреля, будет закрыто движение по грузовому понтонному мосту.