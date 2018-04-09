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9апреля
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сегодня, 11:57 0

Хозяйка дома в поселке Магдагачи набросилась с ножом на своего гостя

Хозяйка дома в поселке Магдагачи набросилась с ножом на своего гостя
Фото: kavtoday.ru

В Магдагачинском районе следователи окончили расследование уголовного дела в отношении 63-летней жительницы поселка Магдагачи. Женщину обвиняют в покушении на убийство по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ.

По версии следствия, вечером 4 февраля 2018 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Ленина в поселке Магдагачи, обвиняемая и ее знакомый 1975 года рождения распивали спиртное. В итоге мужчина и женщина поссорились на почве того, что гость начал оскорблять хозяйку дома и членов ее семьи.

Разозлившаяся женщина взяла кухонный нож и ударила им обидчика в шею. Но убить мужчину хозяйка дома не смогла, так как потерпевший выбежал из квартиры, после чего был незамедлительно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передаче дела в суд для рассмотрения по существу, сообщает амурское следственное управление.

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#криминал #происшествия

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