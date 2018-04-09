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сегодня, 11:51 0

За неделю клещи укусили четырех амурчан

За неделю клещи укусили четырех амурчан
Фото: VreditelNet.Ru

За неделю, со 2 по 8 апреля, в Амурской области зарегистрировано четыре случая укуса клещами. По данным оперативного мониторинга, количество клещей составляет 0,7 особи на один километр пути.

Областное управление Роспотребнадзора призывает население соблюдать меры профилактики клещевых инфекций. Самым надежным средством профилактики клещевого вирусного энцефалита, по мнению специалистов, является вакцинация.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо обеспечить безопасные условия труда для работников в сезон активности клещей: проводить качественную расчистку и благоустройство территорий мест пребывания профессиональных групп риска; проводить противоклещевую обработку; обеспечить работников одеждой для защиты от клещей; провести иммунизацию против клещевого вирусного энцефалита, сообщает сайт областного управления Роспотребнадзора.

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#здоровье #происшествия

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