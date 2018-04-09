Благовещенский боец одолел чеченца в рейтинговом поединке в Грозном (видео)

В городе Грозный завершился профессиональный турнир по смешанным единоборствам Young Eagles организации ACB. Одним из участников соревнований стал боец спортивного клуба «Машина» из Благовещенска Александр Мережко. Он провел рейтинговый бой против представителя Чеченской Республики и победил.

Соперником Александра стал Бай Али Шаипов. В активе последнего до этого были четыре победы и ни одного поражения. Первый раунд Бай Али начал с прессинга, пытаясь «поддавливать» своего соперника. Противники обменялись ударами, и Александр провел тейкдаун. Бай Али был вынужден защищаться. Благовещенский боец наносил удары ногами.

После Александр провел бросок, но потерял выгодную позицию, оказавшись под соперником. Затем позицию потерял уже Бай Али, допустив ошибку. Александр вновь оказался за его спиной. Последовала работа в клинче. И победу благовещенцу принес прием «гильотина» – соперник сдался. Таким образом, все закончилось в первом раунде. Комментатор боя отметил, что Шаипов мог получить травму.

После боя Александр передал привет Благовещенску и Амурской области.

Видео: ACB TV