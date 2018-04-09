На севере Приамурья начинают искать новое месторождение рудного золота
Специалисты компании «Амургеология» приступают к поиску промышленных месторождений золота в Тындинском районе. Здесь рассчитывают найти золоторудные объекты жильного золото-кварцевого малосульфидного типа, а также линейные штокверковые зоны с крупнообъемным оруденением, сообщает «Интерфакс».
В рамках нового государственного контракта с департаментом по недропользованию по ДФО специалистам предстоит исследовать Соловьевскую площадь – 270 квадратных километров. Перспективный, по мнению специалистов, участок расположен в пределах Соловьевского рудного узла, в составе которого законсервированное Джалиндинское (Кировское) золоторудное месторождение и выявленные ранее участки – Ивановский и Александровский.
Геологические исследования рассчитаны на три года – со II квартала 2018 года по IV квартал 2020 года. По итогам трехлетней работы будет дана оценка прогнозных ресурсов золота, а также попутных компонентов: серебра, платины и прочего. Геологи разработают рекомендации по дальнейшей геологоразведке в пределах территории.
Специалисты Дальневосточного ПГО, основываясь на исходных данных, ожидают выявить в пределах выделенной перспективной Соловьевской площади золоторудные объекты жильного золото-кварцевого малосульфидного типа, а также линейные штокверковые зоны с крупнообъемным оруденением.
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