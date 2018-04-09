12 апреля в Благовещенске закроют грузовые перевозки по понтонному мосту

Нормализовать ситуацию в пункте пропуска Хэйхэ удалось благодаря решениям, принятым на координационном совете смешанного пункта пропуска Благовещенск, а также по итогам работы с китайской стороной. Об этом проинформировали в региональном министерстве внешнеэкономических связей.

С учетом ожидания на выпуск с китайского берега большого количества транспорта все службы пункта пропуска Благовещенск работали в режиме максимального приема транспортных средств. За выходные дни в оба направления всего проследовало 521 транспортное средство. На въезд оформлено 280 машин: из них российских – 143, китайских – 137. То, что ситуация нормализовалась, подтвердили и амурские водители, которые по 4-5 суток ждали на китайском берегу своей очереди вернуться домой.

«Китайская таможня начала нормально работать: утром китайцев отправлять, после обеда начинают русских отправлять. Начали так работать в субботу примерно. Будет закрытие навигации, поэтому выпускают сейчас хорошо машины. Как нам сказали, завтра уже в одну сторону машины пойдут: русские пойдут на русскую таможню, а китайцы на китайскую», – рассказал один из водителей, который несколько дней не мог выехать из Китая.

В министерстве ВЭСТиП подтвердили, что перед закрытием 12 апреля грузовых перевозок 10 и 11 апреля состоится обмен машинами, чтобы вернуть оставшиеся российские и китайские транспортные средства на территорию своих государств. Ведомство просит участников внешнеэкономической деятельности Приамурья учитывать это при планировании и организации поставок грузов в КНР.

Как сообщало Амур.инфо, в начале апреля выехать из Поднебесной не смогли предприниматели, возившие на соседний берег сою. Отправки в Россию на тот момент ожидали около 250 большегрузов. Амурские водители жаловались, что китайских коллег к мосту пропускали без очереди. Чтобы решить проблему, время фактических перевозок грузов продлили на час.