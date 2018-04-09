При пожаре в Свободном погибла не хозяйка дома, а ее подруга

Фото: gzt-sv.ru

Информация об этом 9 апреля появилась в социальных сетях. Ее ИА «Амур.инфо» подтвердила дочь хозяйки дома Светланы Хайруллиной Анжела. По ее словам, тот факт, что при пожаре погибла другая женщина, выяснился на опознании тела. «Мы с сестрой ходили на опознание, это не она», – отмечает Анжела. Брат хозяйки жилища при этом сообщил, что погибшая – 28-летняя подруга Светланы.

Теперь Анжела и ее сестра Маргарита пытаются понять, куда пропала их мать Светлана. Связаться с ними можно по телефонам: 8-914-580-35-28 и 8-962-283-39-49. Также они ищут возможных свидетелей пожара.