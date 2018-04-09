Илью Варламова привел в восторг кофе в аэропорту Благовещенска

Фото: varlamov.ru

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 2 апреля в Благовещенске прошла дискуссионная встреча «Поговорим о городе». В ней принял участие Илья Варламов, который приехал в Благовещенск из Хэйхэ, где был впервые. В своем блоге, описывая столицу Приамурья, он назвал ее никакой. «Даже не могу сказать, хорош он (Благовещенск) или плох: он просто никакой. Совершенно не отличается от среднестатистического российского города. В Благовещенске нечего делать, не на что смотреть, по нему не хочется гулять», – высказался журналист.

В своей свежей записи Илья Варламов рассказал о поездке в Уссурийск. Дорога началась с благовещенского аэропорта, который блогер назвал «обычным типовым советским зданием». С утра здесь было много пассажиров, сидячих мест не хватало. Зато блогеру очень понравился кофе, который здесь готовят.

А вот самим перелетом он остался недоволен. Лететь пришлось на «дряхлом "Як-42"», бортпроводница в салоне была «хабалистая». «"Саратовские авиалинии" – одна из худших авиакомпаний в России, всегда стараюсь её избегать, но сейчас просто не было выбора», – написал Варламов.

Сам Уссурийск вызвал у блогера негативные эмоции. «Единственное желание, возникающее в городе, – напиться и уехать», – написал он, резюмируя увиденное.