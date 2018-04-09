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сегодня, 10:42 9

Илью Варламова привел в восторг кофе в аэропорту Благовещенска

Илью Варламова привел в восторг кофе в аэропорту Благовещенска
Фото: varlamov.ru

Известный блогер-путешественник Илья Варламов после посещения Благовещенска, куда он приехал из Китая, отправился дальше по Дальнему Востоку. По дороге в Уссурийск он побывал в благовещенском аэропорту. Здесь ему понравился только кофе, который он назвал шикарным.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 2 апреля в Благовещенске прошла дискуссионная встреча «Поговорим о городе». В ней принял участие Илья Варламов, который приехал в Благовещенск из Хэйхэ, где был впервые. В своем блоге, описывая столицу Приамурья, он назвал ее никакой. «Даже не могу сказать, хорош он (Благовещенск) или плох: он просто никакой. Совершенно не отличается от среднестатистического российского города. В Благовещенске нечего делать, не на что смотреть, по нему не хочется гулять», – высказался журналист.

В своей свежей записи Илья Варламов рассказал о поездке в Уссурийск. Дорога началась с благовещенского аэропорта, который блогер назвал «обычным типовым советским зданием». С утра здесь было много пассажиров, сидячих мест не хватало. Зато блогеру очень понравился кофе, который здесь готовят.

А вот самим перелетом он остался недоволен. Лететь пришлось на «дряхлом "Як-42"», бортпроводница в салоне была «хабалистая». «"Саратовские авиалинии" – одна из худших авиакомпаний в России, всегда стараюсь её избегать, но сейчас просто не было выбора», – написал Варламов.

Сам Уссурийск вызвал у блогера негативные эмоции. «Единственное желание, возникающее в городе, – напиться и уехать», – написал он, резюмируя увиденное.

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#интернет

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    весь Дальний Восток деревенская завалинка

  • Natta873

    Natta873
    1 час назад

    "кудай он приехал из Китая," хорошая фраза)

  • Йосеф

    Йосеф
    1 час назад



    С утра здесь было много пассажиров, сидячих мест не хватало.



    а он не пробовал свою кудрявую жопу донести до 2 этажа?

    мест ему не хватало, что это вообще за клоун "известный", кому он известен и чем?

    очередное животное, которое вместо того чтобы работать, строчит свои гнусные пасквили, неизвестно за чей счет кстати, вероятно бойфренд оплачивает

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    мало Илья читает интернет и смотрит ТВ, а то бы знал какие будущие перспективы ждут ДВ, сколько у нас ТОРов и Дальневосточных гектаров, сколько министерств по развитию ДВ и кадрового потенциалУ открыто и сколько денег на развитие ДВ выделяется ! Не современный он какой то, руководствуется только внешними признаками, а нужно постоянно слушать речи президента и премьера, а еще министра Трутнева.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    53 минуты назад

    реклама? ;)

  • молокан

    молокан
    46 минут назад

    Да и хрен бы не него, с его восторгами.

  • Daniil

    Daniil
    45 минут назад

    Да почти наверняка реклама кофе. Так вот блогеры и живут. Хвалят то, за что доплачивают. Остальное можно и обхаять. Хорошая работа))

  • домовенок

    домовенок
    35 минут назад

    Хватит уже пиарить этого "любителя кофе"!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    33 минуты назад

    Ему бы дурашке остаться на ПМЖ в Уссурийске или Благовещенске. Это территория опережающего развития. Тут как рассказывал в своем московском офисе Трутнев можно сделать ошеломительную карьеру. Наш Бодрячок и хабаровский Шпорт возили в столицу наборы с красной икрой. Раздавали бесплатно.Потому что дальневосточников от этой икры уже тошнит. Устороился бы журналистом с свободненскую газету "Гудок"...А там глядишь и до редактора доработаться можно.

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