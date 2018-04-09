Автобус оркестра résonance, чей концерт запланирован в Благовещенске, слетел с дороги

Успешно миновав Забайкалье, проехав через север Амурской области, автобус рок-оркестра забуксовал уже на подъезде к Якутску. Машину снесло в кювет. Обошлось без пострадавших, и свое происшествие музыканты прокомментировали в соцсетях с юмором.

«Мы ехали двое суток. Не ели ничего, кроме еды, и не пили ничего, кроме питья. Наш автобус почти перевернулся. Мы впервые пересекли реку вброд по льду. И все для того, чтобы приехать в Якутск. И мы приехали. На этих дорогах это обычное дело, нас почти сразу и вытащили. Все в порядке», – написал участник оркестра Андрей Бондик.

10 апреля в туре оркестра значится Нерюнгри, после чего музыканты поедут в Благовещенск.