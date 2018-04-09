Автобус оркестра résonance, чей концерт запланирован в Благовещенске, слетел с дороги
12 апреля в ОКЦ Благовещенска должен пройти концерт рок-симфонического оркестра résonance. Пока украинский коллектив выступает в других городах. Дав концерт в Чите, музыканты отправились в Якутск, где 6 апреля был запланирован очередной концерт. Но по дороге автобус с артистами попал в ДТП.
Успешно миновав Забайкалье, проехав через север Амурской области, автобус рок-оркестра забуксовал уже на подъезде к Якутску. Машину снесло в кювет. Обошлось без пострадавших, и свое происшествие музыканты прокомментировали в соцсетях с юмором.
«Мы ехали двое суток. Не ели ничего, кроме еды, и не пили ничего, кроме питья. Наш автобус почти перевернулся. Мы впервые пересекли реку вброд по льду. И все для того, чтобы приехать в Якутск. И мы приехали. На этих дорогах это обычное дело, нас почти сразу и вытащили. Все в порядке», – написал участник оркестра Андрей Бондик.
10 апреля в туре оркестра значится Нерюнгри, после чего музыканты поедут в Благовещенск.
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