За сутки в Амурской области зарегистрировали 25 природных пожаров

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За прошедшие сутки на территории Амурской области зарегистрировано 25 природных пожаров. В настоящий момент продолжает действовать восемь из них, шесть локализированы, одиннадцать ликвидированы. Больше всего пожаров зарегистрировано на территориях Зейского, Магдагачинского и Шимановского районов.

На тушении задействованы 590 человек, в том числе парашютно-пожарная служба, десантно-пожарная служба, летчики-наблюдатели, лесная охрана, государственная противопожарная служба области, служба спасения, арендаторы и привлеченное население. Также помогает справится с огнем направленный в Приамурье федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» и амурский спасательный центр Хабаровска – 114 человек.

Задействовано 108 единиц техники, в том числе три воздушных судна, которые проводят авиапатрулирование и работают на пожарах в Шимановском, Магдагачинском, Свободненском и Зейских районах.

По данным метеорологического прогноза Амурской области на 7 апреля, в 12 районах установлен первый класс пожарной опасности, в четырех – второй, это Белогорский, Ромненский, Серышевский, Благовещенский районы.

Как сообщалось ранее, с 3 апреля в 25 муниципальных образованиях Амурской области открыт пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим, с 6 апреля противопожарный режим установлен на территории города Тынды, Тындинского и Сковородинского районов. Также с 5 апреля на территории Зейского, Шимановского и Свободненского районов введен режим ЧС в лесах, а с 7 апреля – на всей территории Амурской области, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.