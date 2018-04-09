В «Кубке Эриданса» в Благовещенске домашний паркет принес россиянам удачу (фото)

Пятый по счету турнир собрал 250 танцоров со всего Дальнего Востока – из Благовещенска, Хабаровска, Владивостока, Биробиджана и Комсомольска-на-Амуре. Впервые на соревнования была приглашена китайская Академия танцевального спорта из провинции Хэйлунцзян. 29 ребят приехали из двух городов – Дацина и Харбина.

Несмотря на то, что участников распределили на пару десятков возрастных (от 7 до 24 лет) и стилевых номинаций, соперничество было жесткое. Оценивали работу 12 судей из разных городов, а сами соревнования продолжались девять часов.

На турнире пары соревновались в двух программах – европейской и латиноамериканской. В них входит «золотая десятка» танцев. Европейская – это медленный вальс, квикстеп, венский вальс, танго, медленный фокстрот, а латиноамериканская – самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв. Соревнования по основной части возрастных номинаций прошли днем, а самые зрелищные – полуфинал и финал для молодежи и взрослых – отложили на гала-концерт.

Здесь же состоялись и показательные выступления двух приглашенных пар, которые задали тон всему вечеру. Дуэт Uvsense Юлии Мининой и Виталия Гужавина потряс публику и участников воздушной акробатикой. Такое в танцевальном спорте редко случается, но когда-то пара решила освоить этот жанр. Да так успешно, что в 2013 году выиграла чемпионат мира в Канаде, обосновались в Шанхае и стала там популярными артистами. А еще в 2017 году дошли до полуфинала российского телепроекта «Минута славы», и их «списали» только потому, что признали профессиональными артистами, хотя акробатику они освоили самостоятельно.

К слову, когда-то Юлия Минина и Виталий Гужавин жили в Благовещенске.

Вторая приглашенная пара – Вадим Сухарев и Мария Плеханова – оказалась не менее интересной и заслуженной. Они – многократные чемпионы Дальнего Востока, победители Открытого чемпионата Азии, многократные победители «РЖД зажигает звезды» и других конкурсов. Ребята поразили публику иллюзионным номером. Танцоры в считанные секунды волшебным образом меняли наряд за нарядом, лишь поднимая и опуская ширму.

В финал у взрослых вышли две российские и четыре китайские пары. Все соревновались на пределе возможностей. Зрители даже заметили, что одна российская пара застолбила судейский «пятачок» и оттуда ее пыталась в танце вытолкнуть китайская пара. Партнеры кидали друг на друга испепеляющие взгляды, но это только добавляло экспрессии в латиноамериканских танцах.

Лучшей в молодежной номинации стала пара из Владивостока – Наталья Тихонова и Илья Киршак. Юношеский кубок выиграли благовещенцы, воспитанники «Эриданса» – Мария Шевкунова и Максим Голев.

В командном зачете больше побед оказалось у россиян, но китайские танцоры также остались довольны турниром. В планах у организаторов – сделать турнир международным, чтобы участие в нем принимали не только спортсмены из Китая, но и из других стран.

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