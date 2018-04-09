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Тема полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: Всероссийский фестиваль науки в Благовещенске

Тема полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: Всероссийский фестиваль науки в Благовещенске

9 апреля в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет интервью с заведующей палеонтологическим музеем Амурского научного центра ДВО РАН Ольгой Сашниной и заместителем муниципальной информационной библиотечной системы Благовещенска Мариной Ветровой. Гости расскажут о мероприятиях Всероссийского фестиваля науки в Благовещенске.

Ведущие дневного эфира: Екатерина Кузьмина, Михаил Митрофанов.

В вечернем эфире выйдет программа «Спорный вопрос». Тема выпуска: «Убирать или не сорить?». Ведущие Светлана Казачинская и Наталья Овсийчук будут обсуждать с гостем проблему мусора в городе.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Трансляция дневного прямого эфира с гостем в Инстаграм будет идти с 12:05 до 12:30, тансляция программы «Спорный вопрос» – с 17:05 до 18:00. Аккаунт: echo101_5.

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