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9апреля
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Скончался бывший руководитель Райчихинска Николай Сердюк

Скончался бывший руководитель Райчихинска Николай Сердюк

На 81 году ушел из жизни экс-руководитель Райчихинска Николай Сердюк. Прощание с Николаем Михайловичем пройдет в понедельник, 9 апреля, с 11:30 до 12:30 в Амурском бюро судебно-медицинской экспертизы по адресу: улица Красноармейская, 103.

Вся трудовая деятельность Николая Сердюка была связана с городом Райчихинском. С 1965 по 1983 годы он работал помощником машиниста экскаватора, механиком участка, помощником главного механика разреза «Широкий», секретарем партийного бюро разреза «Широкий», заведующим промышленно-транспортным отделом горкома КПСС, вторым секретарем горкома КПСС, председателем Райчихинского городского исполкома. С ноября 1991 по декабрь 1996 Николай Михайлович руководил администрацией города Райчихинска.

Николай Сердюк награжден орденом «Знак Почета». В 1994 году ему было присвоено звание Почетный гражданин города Райчихинска.

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#происшествия #Райчихинск

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Соболезнование родным и близким,светлая память о нем...

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