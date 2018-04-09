Скончался бывший руководитель Райчихинска Николай Сердюк

На 81 году ушел из жизни экс-руководитель Райчихинска Николай Сердюк. Прощание с Николаем Михайловичем пройдет в понедельник, 9 апреля, с 11:30 до 12:30 в Амурском бюро судебно-медицинской экспертизы по адресу: улица Красноармейская, 103.

Вся трудовая деятельность Николая Сердюка была связана с городом Райчихинском. С 1965 по 1983 годы он работал помощником машиниста экскаватора, механиком участка, помощником главного механика разреза «Широкий», секретарем партийного бюро разреза «Широкий», заведующим промышленно-транспортным отделом горкома КПСС, вторым секретарем горкома КПСС, председателем Райчихинского городского исполкома. С ноября 1991 по декабрь 1996 Николай Михайлович руководил администрацией города Райчихинска.

Николай Сердюк награжден орденом «Знак Почета». В 1994 году ему было присвоено звание Почетный гражданин города Райчихинска.