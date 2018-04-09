Солнечный день и почти без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 9 апреля

Фото: www.ridus.ru

В Амурской области 9 апреля будет солнечно. Слабые и умеренные осадки ожидаются только в вечернее время в Тындинском и Сковородинском районах – там пройдет мокрый снег с дождем.

Юго-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду. Температура составит плюс 7…12, местами – от нуля до плюс 5. В Благовещенске в этот день будет солнечно, осадков синоптики не прогнозируют. Юго-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Термометры покажут 11…13 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL