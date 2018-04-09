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Амурчане завоевали три золотые медали на дальневосточном первенстве по самбо

Амурчане завоевали три золотые медали на дальневосточном первенстве по самбо
Фото: minsportamur.ru

Трое юных амурских самбистов завоевали первые места в своих весовых категориях на первенстве ДФО среди спортсменов 2004–2006 годов рождения. Двое победителей из Свободного, один – из Благовещенска.

Соревнования прошли в Благовещенске, в спорткомплексе АмГУ. В них приняли участие представители практически всех субъектов Дальнего Востока – около 200 человек. Все они боролись за путевки на первенство страны, которое пройдет в мае 2018 года в городе Кстово Нижегородской области.

В трех весовых категориях победу одержали представители амурской школы самбо. Две золотые медали уедут в Свободный: Роман Литвинцев стал первым в весовой категории до 35 килограммов, Артур Канджарян – до 42 килограммов. Тренирует свободненских спортсменов Антон Сенопальников. А в весовой категории до 54 килограммов победил Ярослав Ворончихин из Благовещенска. Его тренер – Максим Магдыч. Победители провели на ковре по шесть схваток.

В неофициальном командном зачете амурчане стали вторыми. А лидерство захватила сборная Приморского края: их борцы победили в шести весовых категориях, сообщает сайт областного минспорта.

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