Первая космическая гостиница откроется в 2022 году: обзор прессы

Фото: ria.ru

Зоозащитники требуют расследования обстоятельств смерти животных Скрипаля; в международном конкурсе победила 10-франковая швейцарская купюра; в Риме арестовали горожанина, взвешивающего гашиш в супермаркете. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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В международном конкурсе банкнот победила швейцарская купюра номиналом в 10 франков. Международное общество банкнот (IBNS) признало ее самой красивой банкнотой в мире за 2017 год – сообщил еженедельник «Собеседник». Выбор купюры года оценивается по критериям: дизайн, художественные достоинства, использование цвета, уровень защищенности от подделки и т.д. На банкноте-победительнице изображены человеческие руки с дирижерской палочкой и часовой механизм. Они символизируют любовь швейцарцев к музыке и их бережное отношение ко времени.

Жаль, не сообщается, участвовали ль в конкурсе российские купюры достоинством 200 и 2 000 рублей, тоже безусловно, красивые и в дизайне которых прослеживаются общемировые тенденции, но, учитывая сегодняшнюю мировую обстановку, вряд ли им можно было рассчитывать на топовые места.

Очень интересно

А вот сообщение из еженедельника «Труд-7». Здесь говорится о том, что первая в мире космическая гостиница на модульной орбитальной станции Aurora откроется уже в 2022 году. В отеле, площадь которого составит 42 квадратных метра, смогут разместиться четыре гостя и два члена экипажа. Обитатели отеля будут находиться на земной орбите на высоте 320 километров над поверхностью в постоянном состоянии невесомости. Каждые полтора часа отель на космической станции будет совершать оборот вокруг Земли. Таким образом, гости смогут наблюдать по 16 восходов и закатов в сутки. В качестве развлечения постояльцы отеля смогут выращивать фрукты и овощи, которые затем можно будет забрать с собой как сувенир из космоса.

Путевка в космический отель на 12 суток будет стоить 9,5 миллиона долларов.

Полный абзац

Как бы ни старался я быть подальше от публикаций на международно-политические темы, иногда все-таки приходится это делать, хотя бы для того, чтобы подчеркнуть несуразность ситуации. «Известия» рассказали о том, что английские зоозащитники крайне возмущены действиями властей, не сделавших ничего для обеспечения безопасности животных, оставшихся без попечения их хозяев, фамилия коих – Скрипали.

Когда попавшие в больницу отравленные нервно-паралитическим газом предатель Скрипаль и его дочь находились в больнице, в их доме, куда никого не допускали, отдали богу душу две морские свинки и пара котов. Возмущенные таким исходом дела зоозащитники требуют досконального расследования. Сами Скрипали их совершенно не интересуют.

Напишут же такое

Далее – «Убойная сила», рассказывающая о том, что продуктовом отделе одного из супермаркетов Рима полицией был арестован 23-летний местный житель, который на весах, предназначенных для овощей, взвешивал – не поверите! - гашиш, общим весом 94 грамма.

При аресте парень объяснил, что нашёл пакет с наркотиком в парке и решил поделиться со своим другом. А чтобы всё было точно, решил воспользоваться электронными весами.

По подсчётам полиции, в пакете было порядка 600 доз на общую сумму в 1 000 евро. Сколько было в отрезанном куске, предназначенном для друга, не сообщается, но судя по всему, – на сотню «косячков» или около того.

На посошок

И вот о чем рассказала «Российская газета». Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был доставлен в здание Федеральной полиции в городе Куритиба на юге страны, где он начнет отбывать наказание по делу о коррупции и незаконном обогащении. Суд подтвердил обвинительный приговор по делу политика, назначив ему 12 лет и один месяц тюремного заключения.

Удивляюсь я недальновидности зарубежных политиков: что мешало Луису Инасиу Лула да Силве избираться президентом до конца жизни, благо, примеры в мировой практике есть?!