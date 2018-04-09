В Свободном сбили пешехода (видео)

В социальных сетях появилось видео с места ДТП. Сообщается, что оно было снято в Свободном. На проезжей части был сбит пешеход.

По информации очевидцев, авария случилась на улице Ленина. Сообщается, что пострадавший жив и здоров. В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» факт происшествия подтвердили. Наезд на пешехода случился 8 апреля в 20 часов вечера. «Водитель, управляя автомобилем Toyota Carina, допустил наезд на пешехода 1981 года рождения. Полиция устанавливает подробности аварии», – сообщили в ведомстве. Видео: instagram.com/mreporter_blg

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Александр Авдеев