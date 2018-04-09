В Свободном сбили пешехода (видео)
В социальных сетях появилось видео с места ДТП. Сообщается, что оно было снято в Свободном. На проезжей части был сбит пешеход.
По информации очевидцев, авария случилась на улице Ленина. Сообщается, что пострадавший жив и здоров.
В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» факт происшествия подтвердили. Наезд на пешехода случился 8 апреля в 20 часов вечера.
«Водитель, управляя автомобилем Toyota Carina, допустил наезд на пешехода 1981 года рождения. Полиция устанавливает подробности аварии», – сообщили в ведомстве.
Видео: instagram.com/mreporter_blg
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