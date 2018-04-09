В Белогорске осудили военного, водившего машину пьяным

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В Белогорске суд вынес приговор военнослужащему. Он дважды попался за рулем автомобиля в состоянии опьянения.

Рядовой был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Следствием и судом установлено, что 11 октября 2017 года военнослужащий, уже имевший административное наказание за вождение авто нетрезвым, в Белогорске управлял автомобилем Isuzu Bighorn подшофе.

Белогорским гарнизонным военным судом рядовой признан виновным, ему назначили наказание в виде лишения свободы на 9 месяцев. Также он должен заплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на три года, сообщает Военное следственное управление по Восточному военному округу.