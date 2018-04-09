Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9апреля
Предыдущая новость
сегодня, 08:11 0

Представители Рослесхоза прибыли в Приамурье для координации работ по тушению пожаров

Представители Рослесхоза прибыли в Приамурье для координации работ по тушению пожаров
Фото: uCrazy.ru

Рослесхоз в воскресенье, 8 апреля, направил представителей центрального аппарата ведомства и «Авиалесоохраны» в регионы Сибири и Дальнего Востока, где сложилась тяжелая ситуация с лесными пожарами, для координации работ по тушению более 50 таких пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

8 апреля 2018 года, по распоряжению заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, в наиболее горимые регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в том числе Амурскую область, Приморский и Забайкальский края, направлены для координации работ по тушению лесных пожаров, представители центрального аппарата ведомства, Департаментов лесного хозяйства по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, ФБУ «Авиалесоохрана».

Несанкционированные палы сухой травы на сопредельных с лесом территориях, неосторожное обращение населения с огнем в лесу в совокупности с отсутствием осадков и ветровой нагрузкой значительно осложнили ситуацию на природных территориях в ряде регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, сообщили в ведомстве.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства больше всего пожаров зафиксировано в Приамурье. Помощь в стабилизации лесопожарной обстановки Амурской области оказывают 97 авиапожарных ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана». Федеральные силы работают на тушении лесных пожаров в Свободненском, Шимановском, Зейском и Мазановском районах.

Угроз перехода огня на населенные пункты и объекты экономики нет. Режим ЧС в лесах действует на всей территории Амурской области.

Особый противопожарный режим действует в 25 муниципальных районах Забайкальского края, в 20 муниципальных районах Амурской области, в 5 муниципальных районах Приморского края.

Просмотров всего: 27

#пожары

распечатать


Происшествия

При пожаре в Архаре погибла женщина
Происшествия

В Благовещенске горела летняя кухня

Общество 2

Режим ЧС в лесах ввели в Приамурье
Происшествия

Установлен предполагаемый виновник пожара в Мухине
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь