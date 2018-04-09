Представители Рослесхоза прибыли в Приамурье для координации работ по тушению пожаров

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Рослесхоз в воскресенье, 8 апреля, направил представителей центрального аппарата ведомства и «Авиалесоохраны» в регионы Сибири и Дальнего Востока, где сложилась тяжелая ситуация с лесными пожарами, для координации работ по тушению более 50 таких пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

8 апреля 2018 года, по распоряжению заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, в наиболее горимые регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в том числе Амурскую область, Приморский и Забайкальский края, направлены для координации работ по тушению лесных пожаров, представители центрального аппарата ведомства, Департаментов лесного хозяйства по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, ФБУ «Авиалесоохрана».

Несанкционированные палы сухой травы на сопредельных с лесом территориях, неосторожное обращение населения с огнем в лесу в совокупности с отсутствием осадков и ветровой нагрузкой значительно осложнили ситуацию на природных территориях в ряде регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, сообщили в ведомстве.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства больше всего пожаров зафиксировано в Приамурье. Помощь в стабилизации лесопожарной обстановки Амурской области оказывают 97 авиапожарных ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана». Федеральные силы работают на тушении лесных пожаров в Свободненском, Шимановском, Зейском и Мазановском районах.

Угроз перехода огня на населенные пункты и объекты экономики нет. Режим ЧС в лесах действует на всей территории Амурской области.

Особый противопожарный режим действует в 25 муниципальных районах Забайкальского края, в 20 муниципальных районах Амурской области, в 5 муниципальных районах Приморского края.