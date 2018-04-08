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9апреля
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8 апреля 2018, 21:39 15

В Благовещенске инвалид с ножом атаковал автомобиль (видео)

В Благовещенске инвалид с ножом атаковал автомобиль (видео)

В распоряжении ИА «Амур.инфо» оказалось видео, снятое в Благовещенске. На кадрах виден конфликт инвалида-колясочника и водителя такси. Инвалид атакует машину с ножом.

Видео было снято 8 апреля в районе ВДНХ. Как видно из ролика, инвалид выясняет отношения с водителем такси, который находится в машине. Колясочник бьет по автомобилю ножом. Таксист в свою очередь медленно пытается отъехать от разъяренного мужчины. Но сделать у него это не получается. Тогда он останавливается, а затем резко начинает движение вперед и опрокидывает коляску с инвалидом.

После к автомобилю подходят люди, пытаясь выяснить, что происходит. На видео слышно, как инвалид в это время говорит, что попросил таксиста подвезти его, но водитель отказался.

Чем все закончилось, пока неизвестно. Между тем в МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» рассказали, что сообщение о случившемся полицейским поступало. Стражи порядка выезжали на место. По данному факту проводится проверка.

По словам одного из очевидцев, этот пожилой инвалид «вечно кидается под колеса».Тем временем в соцсетях, где также выложили видео, люди начали активно комментировать ситуацию.

«Оба виноваты. Но люди – нет, чтоб это остановить, смотрят на это все», – написал один из пользователей. «Сдал бы назад и уехал. Это не выход – заезжать на человека, тем более инвалида, даже если тот виноват», – заметил другой. «Он же неадекватный, с ножом. Он опасен. И то, что он инвалид, это не оправдание», – высказался третий комментатор. «Кто-нибудь в городе угомонит этого инвалида наконец-то? Где власти? Или ждут все, пока он что-нибудь страшное не натворил? То под колеса кидался... уже с ножом... дальше что?» – спрашивает четвертый пользователь.

Просмотров всего: 1079

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • insta

    insta
    3 часа назад

    Надо было выйти и стукнуть этого проходимца.

  • •••pajzii

    •••pajzii
    2 часа назад

    Мда...

    На видео все хороши. Один ножом по машине долбит, другой на человека наезжает, другие тупо это снимают...

  • Yany

    Yany
    2 часа назад

    Пропил ноги и мозги. Животное

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    2 часа назад

    я сегодня чуть не раздавил эту мразь на театральной

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    •••pajzii

    Мда... На видео все хороши. Один ножом по машине долбит, другой на человека наезжает, другие тупо это снимают...



    Посмотрел видео во второй раз.

    Наезда на человека не заметил. (

  • •••pajzii

    •••pajzii
    2 часа назад

    Oldlord

    •••pajzii

    Мда... На видео все хороши. Один ножом по машине долбит, другой на человека наезжает, другие тупо это снимают...



    Посмотрел видео во второй раз.

    Наезда на человека не заметил. (



    Ну, на коляску ж с человеком.

    Вы бы так сделали? Я - нет

  • •••pajzii

    •••pajzii
    2 часа назад

    А может он нашел того, кто сливал бензин?

  • Никита Докучаев

    Никита Докучаев
    2 часа назад

    Инвалид неадекват я за таксиста !!!

  • Oiled

    Oiled
    2 часа назад

    Куда власти смотрят?давно пора определить этого инвалида

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    •••pajzii

    Oldlord

    •••pajzii

    Мда... На видео все хороши. Один ножом по машине долбит, другой на человека наезжает, другие тупо это снимают...



    Посмотрел видео во второй раз.

    Наезда на человека не заметил. (



    Ну, на коляску ж с человеком.

    Вы бы так сделали? Я - нет



    Не с человеком, а с преступником, вооруженным ножом, совершившим порчу чужого имущества с особой дерзостью, сопряженного с угрозой для жизни водителя.



    — Если вам угрожают убийством ....., то попытайтесь вывести нападающего из строя, действуя при этом смело, решительно и неожиданно, с максимально возможной силой. Слабый отпор может лишь еще больше разозлить бандита.

    Отвлеките внимание нападающего, после чего неожиданно быстро и точно ударьте его в уязвимые места: рукой по ушам, в нос, под подбородок, или ногой (стопой, коленом) по голени, колену, в пах.

    ...............................

    В качестве оружия самозащиты применяйте любой имеющийся предмет

    РИА Новости https://ria.ru/spravka/20120409/621621007.html

  • •••pajzii

    •••pajzii
    2 часа назад

    Victrix

    •••pajzii

    Oldlord

    •••pajzii

    Мда... На видео все хороши. Один ножом по машине долбит, другой на человека наезжает, другие тупо это снимают...



    Посмотрел видео во второй раз.

    Наезда на человека не заметил. (



    Ну, на коляску ж с человеком.

    Вы бы так сделали? Я - нет



    Не с человеком, а с преступником, вооруженным ножом, совершившим порчу чужого имущества с особой дерзостью, сопряженного с угрозой для жизни водителя.



    — Если вам угрожают убийством ....., то попытайтесь вывести нападающего из строя, действуя при этом смело, решительно и неожиданно, с максимально возможной силой. Слабый отпор может лишь еще больше разозлить бандита.

    Отвлеките внимание нападающего, после чего неожиданно быстро и точно ударьте его в уязвимые места: рукой по ушам, в нос, под подбородок, или ногой (стопой, коленом) по голени, колену, в пах.

    ...............................

    В качестве оружия самозащиты применяйте любой имеющийся предмет

    РИА Новости https://ria.ru/spravka/20120409/621621007.html





    Назад сдать, отъехать на безопасное расстояние - не вариант?

  • full

    full
    2 часа назад

    Вот прокурору делать нечего, эти мультики смотреть. Заявление было? Заявления не было. Спите спокойно, граждане.

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    •••pajzii

    Victrix

    •••pajzii

    Oldlord

    •••pajzii

    Мда... На видео все хороши. Один ножом по машине долбит, другой на человека наезжает, другие тупо это снимают...



    Посмотрел видео во второй раз.

    Наезда на человека не заметил. (



    Ну, на коляску ж с человеком.

    Вы бы так сделали? Я - нет



    Не с человеком, а с преступником, вооруженным ножом, совершившим порчу чужого имущества с особой дерзостью, сопряженного с угрозой для жизни водителя.



    — Если вам угрожают убийством ....., то попытайтесь вывести нападающего из строя, действуя при этом смело, решительно и неожиданно, с максимально возможной силой. Слабый отпор может лишь еще больше разозлить бандита.

    Отвлеките внимание нападающего, после чего неожиданно быстро и точно ударьте его в уязвимые места: рукой по ушам, в нос, под подбородок, или ногой (стопой, коленом) по голени, колену, в пах.

    ...............................

    В качестве оружия самозащиты применяйте любой имеющийся предмет

    РИА Новости https://ria.ru/spravka/20120409/621621007.html





    Назад сдать, отъехать на безопасное расстояние - не вариант?



    Нет, не вариант. А если оно (необезвреженный преступник) в это время убьет ножом вашу маму?

  • paravis

    paravis
    49 минут назад

    Все такие рязановы, тьфу блин.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    27 минут назад

    так у него еще и нож есть? почему его с улица не заберут? завтра он подъедет к моей жене с коляской и начнет махать ножом, думаете ему будет потом чему колеса крутит? отловить безумца пора. короче пока он не завалит кого-гнить или его не раскатают об асфальт, никто из компетентных ничего не сделает

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