В Благовещенске инвалид с ножом атаковал автомобиль (видео)

В распоряжении ИА «Амур.инфо» оказалось видео, снятое в Благовещенске. На кадрах виден конфликт инвалида-колясочника и водителя такси. Инвалид атакует машину с ножом.

Видео было снято 8 апреля в районе ВДНХ. Как видно из ролика, инвалид выясняет отношения с водителем такси, который находится в машине. Колясочник бьет по автомобилю ножом. Таксист в свою очередь медленно пытается отъехать от разъяренного мужчины. Но сделать у него это не получается. Тогда он останавливается, а затем резко начинает движение вперед и опрокидывает коляску с инвалидом.

После к автомобилю подходят люди, пытаясь выяснить, что происходит. На видео слышно, как инвалид в это время говорит, что попросил таксиста подвезти его, но водитель отказался.

Чем все закончилось, пока неизвестно. Между тем в МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» рассказали, что сообщение о случившемся полицейским поступало. Стражи порядка выезжали на место. По данному факту проводится проверка.

По словам одного из очевидцев, этот пожилой инвалид «вечно кидается под колеса».Тем временем в соцсетях, где также выложили видео, люди начали активно комментировать ситуацию.

«Оба виноваты. Но люди – нет, чтоб это остановить, смотрят на это все», – написал один из пользователей. «Сдал бы назад и уехал. Это не выход – заезжать на человека, тем более инвалида, даже если тот виноват», – заметил другой. «Он же неадекватный, с ножом. Он опасен. И то, что он инвалид, это не оправдание», – высказался третий комментатор. «Кто-нибудь в городе угомонит этого инвалида наконец-то? Где власти? Или ждут все, пока он что-нибудь страшное не натворил? То под колеса кидался... уже с ножом... дальше что?» – спрашивает четвертый пользователь.