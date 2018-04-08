В Благовещенске опрокинулся минивэн (видео)

Вечером 8 апреля в Благовещенске произошло ДТП с участием минивэна. Автомобиль перевернулся в районе перекрестка улицы Студенческой и Игнатьевского шоссе.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, ДТП случилось в 19:20. Пострадавший минивэн – Toyota Noah. На месте происшествия работают полицейские, им предстоит установить обстоятельства аварии.

По предварительной информации, пострадал один человек.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg