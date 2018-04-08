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В «Кубке Эриданса» в Благовещенске впервые участвовали китайские танцоры (фото)

В «Кубке Эриданса» в Благовещенске впервые участвовали китайские танцоры (фото)

8 апреля в Grand Arena Ostrova в Благовещенске прошел традиционный дальневосточный турнир по танцевальному спорту «Кубок Эриданса». Эти состязания проводятся пятый год. Новшеством 2018 года стало участие делегации из Китая.

Возраст участников составил от 7 до 24 лет. Было несколько возрастных категорий. Танцоров разделили на группы, которые показали все, на что способны. Зрителей собралось не очень много, в основном это были родители участников Кубка.

Одной из участниц стала Анастасия Ермакова. Танцами Настя занимается два года. «Я стараюсь думать о чем-нибудь хорошем, о том, что я выиграю, займу призовое место», – рассказала Анастасия о том, с каким настроением она стремится выступать.

Пришла посмотреть на выступление 7-летней дочери Анастасия Рыбальченко. «Занимаемся первый год, с октября. Уже два выступления было у нас, это, получается, второе. На первом выступлении заняли третье место, а сейчас второе. Надеемся, что дальше будет еще лучше», – отметила Анастасия.

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#культура #отдых #спорт

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