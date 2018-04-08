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сегодня, 18:31 0

При пожаре в Архаре погибла женщина

При пожаре в Архаре погибла женщина
Фото: ru.sputnik-news.ee

8 апреля в поселке Архара Архаринского района произошел пожар, обернувшийся трагедией. Погибла пожилая женщина 1953 года рождения.. Причину случившегося будут устанавливать.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре в Архаре поступило сегодня днем. Пожарные выехали на место в 13:46, прибыли в 13:52. На момент их прибытия горел жилой дом на частном подворье. В 14:04 было ликвидировано открытое горение. В результате пожара дом поврежден изнутри по всей площади, повреждена крыша.

На месте работали два боевых расчета пожарно-спасательной части № 61 в составе 6 человек.

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#пожары #происшествия

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