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сегодня, 18:02 1

Благовещенец избил и ограбил супругов, у которых гостил

Благовещенец избил и ограбил супругов, у которых гостил
Фото: zanoza-news.com

В Благовещенске полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа. Мужчина избил и ограбил супружескую пару, у которой был гостем.

Предварительно установлено, что у пострадавших в гостях были малознакомые им мужчины. Один из гостей избил супругов и похитил у них телевизор, после чего скрылся. Ущерб потерпевшие оценили в 60 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный – житель Благовещенска 1984 года рождения, ранее судимый и безработный. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, мужчина признался в содеянном. Сейчас он находится в изоляторе.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    Бухари видать, раз уж бухают с незнакомыми

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