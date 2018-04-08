Благовещенец избил и ограбил супругов, у которых гостил

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В Благовещенске полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа. Мужчина избил и ограбил супружескую пару, у которой был гостем.

Предварительно установлено, что у пострадавших в гостях были малознакомые им мужчины. Один из гостей избил супругов и похитил у них телевизор, после чего скрылся. Ущерб потерпевшие оценили в 60 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный – житель Благовещенска 1984 года рождения, ранее судимый и безработный. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, мужчина признался в содеянном. Сейчас он находится в изоляторе.