Амурчане стали победителями фестиваля танцев в Хабаровске

В Хабаровске завершается 9-й Дальневосточный фестиваль-конкурс «Танцевальный Олимп – 2018». В нем принимают участие более 900 танцоров из регионов Дальнего Востока. Не стало исключением и Приамурье. Амурскую область представляют воспитанники школы танцев «Ритм» Благовещенска, которые добились успехов.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» руководитель «Ритма» Бронислав Друкер, воспитанники школы танцев участвовали в категориях «хип-хоп соло импровизация» и «стрит-шоу». В первом случае они заняли весь пьедестал почета, а во втором – 2-е место.

«Это был первый выезд этой танцевальной группы. То есть мы уже как бы коллективом выезжали на мероприятие, но для этой группы это был первый выезд. Эти дети занимаются у нас с сентября месяца, и вот уже в апреле они выехали на мероприятие и заняли второе место», – говорит Бронислав Друкер.