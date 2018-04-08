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До плюс 13, снег: прогноз погоды в Амурской области на 9 апреля

До плюс 13, снег: прогноз погоды в Амурской области на 9 апреля
Фото: pixabay.com

9 апреля в Амурской области ночью ожидается малооблачная погода без осадков, местами туман. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 4 до 9 градусов ниже нуля, местами будет от минус 12 до минус 17 градусов.

Днем местами по северу пройдут слабые осадки – мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду, местами до 13 метров. Ожидаемая температура воздуха – 8-13 градусов тепла, местами по северу – от нуля до плюс 5 градусов.

В Благовещенске осадков не ожидается. Ветер ночью западный 2-7 метров в секунду, а днем юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов ниже нуля, днем – 11-13 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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