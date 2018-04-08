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В Благовещенске спасали кота, выпавшего с пятого этажа

В Благовещенске спасали кота, выпавшего с пятого этажа
Фото: instagram.com/help_animals_blg

В Благовещенске волонтеры пришли на помощь пострадавшему коту. Животное выпало из окна на пятом этаже одного из домов.

О происшествии рассказали волонтеры зоозащитной организации «Кошкин дом» в своем Инстаграме. Пострадавшего зовут Балу. После того как кот выпал из окна, он отполз и лежал под домом, пока его искали хозяева. Нашли животное посторонние люди, они и связались с волонтерами.

«Экстренно доставлен в больницу, произведен осмотр, дальше капельницы... Слава богу, его удалось стабилизировать. Хозяева были найдены быстро, сейчас они тратят все свои силы на восстановление и лечение Балу! Рентген показал, что позвоночник цел, и это замечательно! Но у кота перелом таза, а это значит, впереди долгая реабилитация! Мы желаем хозяевам сил и терпения, а Балу скорейшего выздоровления!» – говорится в Инстаграме.

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#животные #происшествия

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