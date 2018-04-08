Амурчанин вошел в тройку лидеров на соревнованиях радиолюбителей мира

Житель Благовещенска Виктор Евдокименко добился высоких результатов, принимая участие в соревнованиях среди радиолюбителей со всего мира. Он занял второе место. На днях Виктор получил соответствующий сертификат от организаторов состязаний.

Соревнования проводил Российский цифровой радиолюбительский клуб – в честь четырехлетия со дня своего образования (21 марта 2014 года). Виктор Валентинович стал одним из нескольких амурчан, которые приняли в них участие. Всего же, как рассказал горожанин ИА «Амур.инфо», было 175 участников.

Состязания проходили два дня. По их условиям, участникам, находясь у себя дома, нужно было за определенное время провести наибольшее количество радиосвязей. И Виктор Валентинович занял второе место в мире по сумме расстояний до корреспондентов – более 370 тысяч километров. Он провел 76 радиосвязей.

Виктор Евдокименко – участник радиоклуба «Амур» в Приамурье. Он говорит, что клуб часто проводит соревнования среди радиолюбителей Дальнего Востока. Обычно они приурочены к праздникам, например, ко Дню защитника Отечества. На 15 апреля намечены соревнования в честь Дня космонавтики.