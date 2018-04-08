Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:21 0

Амурчанин вошел в тройку лидеров на соревнованиях радиолюбителей мира

Житель Благовещенска Виктор Евдокименко добился высоких результатов, принимая участие в соревнованиях среди радиолюбителей со всего мира. Он занял второе место. На днях Виктор получил соответствующий сертификат от организаторов состязаний.

Соревнования проводил Российский цифровой радиолюбительский клуб – в честь четырехлетия со дня своего образования (21 марта 2014 года). Виктор Валентинович стал одним из нескольких амурчан, которые приняли в них участие. Всего же, как рассказал горожанин ИА «Амур.инфо», было 175 участников.

Состязания проходили два дня. По их условиям, участникам, находясь у себя дома, нужно было за определенное время провести наибольшее количество радиосвязей. И Виктор Валентинович занял второе место в мире по сумме расстояний до корреспондентов – более 370 тысяч километров. Он провел 76 радиосвязей.

Виктор Евдокименко – участник радиоклуба «Амур» в Приамурье. Он говорит, что клуб часто проводит соревнования среди радиолюбителей Дальнего Востока. Обычно они приурочены к праздникам, например, ко Дню защитника Отечества. На 15 апреля намечены соревнования в честь Дня космонавтики.

Просмотров всего: 279

#технологии

распечатать


Общество 3

Горящим шоколадом заинтересовался Роспотребнадзор

Экономика 4

На очередную реформу образования в РФ потребуется 8 триллионов рублей
Происшествия 11

Амурчанин поверил голосу из телефона и перевел незнакомцу 50 тысяч рублей
Общество 9

Кинокомплекс «Благовещенск» закрывается на два дня
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь