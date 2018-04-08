Бегуны отметили Пасху, пробежав из Благовещенска до храма в Игнатьеве

Фото предоставлены организаторами

Представители бегового сообщества Благовещенска в день празднования Пасхи, 8 апреля, совершили забег на 16 километров. Они пробежали 16 километров до храма Александра Невского, расположенного в селе Игнатьево Благовещенского района.

В забеге приняли участие около 20 человек. Было решено, что он станет ежегодным.

Для большинства представителей клуба «Бег к мечте» забег в Пасху стал вторым. В прошлом году пробежать до храма в Игнатьеве сообществу предложил каратист Абдурашид Раджабов, которого поддерживали его ученики и наставник Анатолий Фесенко. В этом году бегуны решили идею повторить и также выйти на старт – бежали от комплекса «Золотой дракон» до храма в Игнатьеве, говорится в сообщении клуба «Бег к мечте».

«В прошлом году мы участвовали в пасхальном забеге, который организовывали каратисты, и для большинства бегунов расстояние стало дебютным. В этом году уже за месяц до Пасхи начали ходить разговоры, что забег нужно повторить. В сегодняшнем мероприятии участвовали около 20 человек, некоторые поставили личные рекорды. Мероприятие планировали объединить с заездом представителей велоклубов Благовещенска, но из-за выпавшего снега они выехали позже, поэтому общая встреча произошла уже на финише – на территории храма», – рассказала руководитель клуба «Бег к мечте» Альбина Попова.

Впервые в пасхальном забеге приняла участие благовещенка Юлия Карасюк. Она говорит, что раньше максимальная дистанция, которую преодолевала, была 10 километров. Сегодня же ей покорились 16 километров.

«Раньше более 10 километров не бегала, поэтому решение на столь длительную пробежку было принято не сразу. Но это того стоило – первые в своей жизни 16 километров преодолены! Реальное испытание для меня – и физически, и эмоционально – началось на 12 километре. Но стимулом не переходить на шаг было то, что бежала в компании, хотелось финишировать вместе со всеми», – поделилась Юлия Карасюк.

Примерно через два часа после старта у храма в Игнатьеве бегунов встречал его настоятель отец Андрей. Поприветствовав всех и приняв участие в общей фотографии, он предложил гостям попить чаю с творожной пасхой и куличами. Приятным и неожиданным для бегунов было предложение подняться на колокольню и позвонить в колокола.

Обратно участники забега добирались по-разному – на автобусах, машинах сопровождения, а один из представителей клуба «Бег к мечте» Александр Егоров – бегом.

«Подобные длительные пробежки мы будем проводить еженедельно. Особенно они полезны тем, кто готовится к различным соревнованиям, в том числе к первому амурскому марафону "Бег к мечте", который пройдет в Благовещенске 2 июня. Подключиться к нам можно в любой день недели, связавшись по номеру 8-914-556-02-80 или в директ в Инстаграм @begkmechte», – сказала Альбина Попова.

Первый амурский марафон «Бег к мечте» пройдет в Благовещенске 2 июня. Принять участие в нем может любой желающий в возрасте от 5 лет, любого уровня подготовки. Дистанции – 5, 10, 21,1 и 42,2 километра. Регистрация участников – на сайте begkmechte.ru. Подробности – по телефону 8-914-556-02-80.