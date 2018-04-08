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В Благовещенске горела летняя кухня

В Благовещенске горела летняя кухня

Обновлено: 16:06

8 апреля в Благовещенске произошел пожар в районе перекрестка улиц Гражданской и Островского. Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, загорелась летняя кухня. С огнем удалось быстро справиться.

Сообщение о происшествии поступило пожарным в 13:48. Прибыв на место, они потушили пламя за 7 минут. В результате пожара уничтожена деревянная стропильная система летней кухни – на площади 15 квадратных метров, повреждены огнем стены и потолок изнутри на площади 5 квадратов. Люди не пострадали. На месте работали 6 человек и 2 единицы техники.

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#пожары #происшествия

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