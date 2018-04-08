Благовещенцы пожаловались на салат с живой улиткой

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Наталья. Она рассказала, что ее мать Людмила купила в одном из супермаркетов города пучок салата, внутри которого оказалась живая улитка.

По словам Натальи, товар с «жильцом» был приобретен 6 апреля, а распакован только 7-го. Супермаркет, где купили салат, находится на улице Зейской. При этом обращаться куда-либо кроме СМИ горожане не планируют.

«У меня жила улитка, и я не считаю, что это что-то такое противное, мерзкое. Улитка – она же все равно чувствует, где натуральная пища, а где химическая. На натуральную и лезет», – отмечает Наталья.

Связаться с супермаркетом, где был куплен салат, ИА «Амур.инфо» на момент публикации не удалось.