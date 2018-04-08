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8апреля
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сегодня, 13:13 8

Благовещенцы пожаловались на салат с живой улиткой

Благовещенцы пожаловались на салат с живой улиткой

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Наталья. Она рассказала, что ее мать Людмила купила в одном из супермаркетов города пучок салата, внутри которого оказалась живая улитка.

По словам Натальи, товар с «жильцом» был приобретен 6 апреля, а распакован только 7-го. Супермаркет, где купили салат, находится на улице Зейской. При этом обращаться куда-либо кроме СМИ горожане не планируют.

«У меня жила улитка, и я не считаю, что это что-то такое противное, мерзкое. Улитка – она же все равно чувствует, где натуральная пища, а где химическая. На натуральную и лезет», – отмечает Наталья.

Связаться с супермаркетом, где был куплен салат, ИА «Амур.инфо» на момент публикации не удалось.

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#животные #торговля

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    салат-свежак

  • Володя.А

    Володя.А
    3 часа назад

    Ничего себе, еде так еда

  • армагедон

    армагедон
    2 часа назад

    Это ли не кэшка на кузнечной-зейской?

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад

    тьфу ты, журналисты

    по заголовку подумалось, что они салат заказали: улитки с сардинками, или еще какой

    а одна из улиток живой оказалась..треш, шок, моральная травма на всю жизнь...



    Благовещенцы пожаловались на салат с живой улиткой

  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Радоваться надо! Улитка не таракан!

  • full

    full
    2 часа назад

    Во во, лимончик на нее выдавить, на вилочку и в рот! Жалуются они... Радоваться надо!

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    Тоже мне новость, тоже находили)

  • Леонидова

    Леонидова
    28 минут назад

    full

    Во во, лимончик на нее выдавить, на вилочку и в рот! Жалуются они... Радоваться надо!



    вот именно,халявный белок)

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