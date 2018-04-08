Осужден мужчина, перевозивший из Благовещенска наркотики внутри организма
В Хабаровском крае суд вынес приговор местному жителю. Мужчина перевозил наркотики из Благовещенска в Хабаровск в «полости своего организма». Он получил условный срок, пишет AmurMedia.
Судом установлено, что мужчина изготовил в Амурской области наркотические средства. «Дурь» из Благовещенска он решил перевезти в Хабаровск на автобусе. Наркотик он спрятал в «полости своего организма». На автовокзале Хабаровска злоумышленника задержали полицейские.
С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 3 года условно, с испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.
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