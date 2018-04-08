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сегодня, 12:52 5

Осужден мужчина, перевозивший из Благовещенска наркотики внутри организма

Осужден мужчина, перевозивший из Благовещенска наркотики внутри организма
Фото: bitnovosti.com

В Хабаровском крае суд вынес приговор местному жителю. Мужчина перевозил наркотики из Благовещенска в Хабаровск в «полости своего организма». Он получил условный срок, пишет AmurMedia.

Судом установлено, что мужчина изготовил в Амурской области наркотические средства. «Дурь» из Благовещенска он решил перевезти в Хабаровск на автобусе. Наркотик он спрятал в «полости своего организма». На автовокзале Хабаровска злоумышленника задержали полицейские.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 3 года условно, с испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.

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#Дальний Восток #закон #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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    2 часа назад

    Это что за позиция такая? Типа приняли во внимание положение полости и приняли, как смягчающее обстоятельство? Почему за наркоту условный срок?

  • Баловник

    Баловник
    1 час назад

    В общем, если перевозить торпеду в заднице, хрен закроют:D

  • Порфирий Петрович

    Порфирий Петрович
    1 час назад

    не внутри "организма", а внутри тела. Не в "полости организма", а по-конкретнее - в прямой кишке, во рту, в желудке и т.д.

  • Леонидова

    Леонидова
    28 минут назад

    и не прибрал же его господь, не устроил протечку наркоты внутрь организма...Кормить его налогоплательщикам сейчас лет 10-20

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    18 минут назад

    Поясняю: В "золотом" курке вез....

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