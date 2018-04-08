Режим ЧС в лесах ввели в Приамурье

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7 апреля в Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Такая мера вызвана увеличением количества лесных пожаров. Решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности при областном правительстве.

На особом контроле – противопожарное состояние населенных пунктов, которые примыкают к лесным массивам. Проводятся рейды, участие в которых принимают спасатели, сотрудники полиции, специалисты лесоохраны и администраций. Жителям рассказывают о пожароопасной обстановке на территории Приамурья, мерах пожарной безопасности, об административной и уголовной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, действиях в случае пожара, напоминают телефоны вызова экстренных служб и вручают памятки по пожарной безопасности.

Пожарно-спасательные формирования Приамурья и прибывшие им на помощь из Хабаровска спасатели проводят профилактические мероприятия и окарауливание населенных пунктов. В случае обнаружения очагов возгорания их оперативно тушат, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Ранее в двух районах Амурской области был введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Кроме того, в Приамурье установлен особый противопожарный режим.