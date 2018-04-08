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сегодня, 11:53 0

В Благовещенске «таксисты» похитили бензин из автомобиля (видео)

В Благовещенске «таксисты» похитили бензин из автомобиля (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился пожилой житель Благовещенска. Мужчина на условиях анонимности рассказал, что ночью неизвестные слили из его автомобиля бензин. Злоумышленников не остановил знак «инвалид» на машине.

Инцидент произошел в областном центре в ночь с 6 по 7 апреля, в районе перекрестка улиц Амурской – Партизанской. Двое неизвестных подъехали на такси, взломали крышку бензобака у авто и перелили бензин в свои канистры.

«Утром прихожу, завожу – а у меня ноль бензина. Давай камеры просматривать – и вот оно. Я написал участковому. Для меня это значительный ущерб – две канистры внаглую слить», – говорит мужчина.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» подтвердили, что заявление от гражданина поступило. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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#криминал #происшествия #транспорт

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