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8апреля
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сегодня, 11:17 3

Благовещенцев возмутил мужчина, оставивший ребенка на улице (видео)

Благовещенцев возмутил мужчина, оставивший ребенка на улице (видео)

В социальных сетях пользователи обсуждают появившееся недавно видео, снятое в Благовещенске. Как говорит в ролике за кадром женщина, горожанин оставил маленького ребенка на улице, а сам пошел в магазин.

«Папашка какой-то оставил ляльку и пошел… Купить себе бухнуть. Нормально, да?» – отмечает женщина.

Видео появилось в одном из амурских инстаграм-пабликов и к настоящему времени уже собрало более 17 тысяч просмотров. Такое поведение неизвестного разозлило пользователей.

«Кошмар», «Лишать родительских прав!», «А если бы ребенка украли? Ведь сколько деток по России пропадает», «Я в шоке!» – так отреагировали на видео амурчане.

Впрочем, были и те, кто заступился за родителя. «Там достаточно огромные окна, возможно, папа забежал на 5 секунд и наблюдал в окно за ребенком. По описанию видео не сказано, сколько отсутствовал родитель, да и видос коротенький, отключили, наверное, камеру, как папаню увидели, дабы не навалял операторам», – высказался один из комментаторов. «Все такие идеальные (…) за собой в первую очередь надо смотреть», – написал другой.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

Просмотров всего: 567

#дети #интернет

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Комментарии
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  • Tehnik

    Tehnik
    55 минут назад

    На улице воздух свежее, чем в этой помойке алкогольной.

  • vertex

    vertex
    42 минуты назад

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    » Tehnik , сегодня, 11:58

    На улице воздух свежее, чем в этой помойке алкогольной.



    + много.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    26 минут назад

    А выйти из машины, вызвать полицию, присмотреть за коляской?! Снять видео м выложить, это да.

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