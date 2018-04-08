Я не сломаюсь: песню для Евровидения презентовала Юлия Самойлова (видео)

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Песню I Won't Break! («Я не сломаюсь») впервые представила поклонникам российская певица Юлия Самойлова. В Лиссабоне она исполнит ее в мае в песенном конкурсе «Евровидение». На вечеринку, где прошла презентация собралось около тысячи фанатов Евровидения, а также участников конкурса разных лет.

Российская певица вышла на сцену 7 апреля, в день своего 29-летия, сообщает ТАСС. По этому поводу для Самойловой вынесли именинный торт со свечами, а сотни зрителей спели традиционную Happy Birthday To You.

«Морально я готова. Эта песня позволяет узнать меня… В нашем выступлении будут и танцоры, и бэк-вокалисты, и я. Костюмы уже подобраны. На сцене будет изображено подобное тому, что вы видели в клипе», – сказала Самойлова и добавила, что самое важное для нее – это достойно спеть.

В числе своих фаворитов на конкурсе певица назвала представителей Бельгии и Израиля, а также оценила песню DoReDos My Lucky Day, написанную Филиппом Киркоровым для молдавской группы: «Это жар, безудержная энергия! Молдавия – это горячая кровь, а Филипп Киркоров из такой же горячей Болгарии – два огня вместе».

Конкурс песни Евровидение-2018 пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором выступает Россия, – 10 мая. Юлия выйдет на сцену под шестым номером. Финал запланирован на 12 мая.

Над новой песней девушки работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Эта же команда создала композицию Flame Is Burning — с ней Самойлова должна была поехать на шоу в 2017 году.

Россия в 2017 году не принимала участие в конкурсе, так как Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну на три года из-за ее выступления в 2015 году на концерте в Крыму. Первый канал в связи с этим запретом принял решение отказаться от трансляции конкурса и снова выдвинул кандидатуру Самойловой на конкурс в 2018 году.