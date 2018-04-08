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Установлен предполагаемый виновник пожара в Мухине

Установлен предполагаемый виновник пожара в Мухине
Фото: ulanude.bezformata.ru

Полицейские установили мужчину, который может быть причастен к возгоранию жилого дома в селе Мухино Шимановского района. Пожар оставил без крыши над головой и имущества семью с двумя детьми.

Подозреваемый – местный житель 1977 года рождения. Мужчина признался, что поджег спичками сухую траву. Пламя перекинулось на деревянный забор, тушить который он не стал. Впоследствии огонь перешел на гараж, а затем – на жилой дом.

В настоящее время амурчанин находится в изоляторе. По факту пожара возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога), сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#пожары #происшествия

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