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сегодня, 10:46 0

Пешеход попал под колеса машины в Благовещенске

Пешеход попал под колеса машины в Благовещенске
Кадр: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях появилось видео с места ДТП в Благовещенске. Авария произошла в районе перекрестка улиц Театральной и Кольцевой. Автомобиль совершил наезд на пешехода.

По информации отдела ГИБДД по Благовещенску, ДТП случилось 6 апреля. Водитель машины Toyota Lite Ace, совершая поворот, не пропустил пешехода, переходившего проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате наезда пострадал амурчанин 1997 года рождения, он получил травмы.

Видео: instagram.com/blag_dtp

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#ДТП #происшествия #транспорт

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