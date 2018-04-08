Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:23 0

В Благовещенске в один день горели два автомобиля

В Благовещенске в один день горели два автомобиля
Фото: instagram.com/blag_dtp

7 апреля в Благовещенске пожарные выезжали на тушение двух автомобилей. Горели две легковушки – Nissan March и Nissan Pulsar.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о возгорании Nissan March поступило накануне в 07:48. Машина находилась на улице Зейской.

На момент прибытия пожарных открытым пламенем горел моторный отсек. На тушение ушло 3 минуты. В результате пожара отсек поврежден по всей площади. Также повреждены салон и лакокрасочное покрытие авто, уничтожено лобовое стекло.

Nissan Pulsar горел на улице Чайковского. Сообщение о пожаре поступило в 13:14. Когда пожарные прибыли на место происшествия, машина горела открытым пламенем. Тушение огня заняло 4 минуты. Автомобиль оказался поврежден по всей площади.

Просмотров всего: 616

#пожары #происшествия #транспорт

распечатать


Общество 2

Режим ЧС в лесах ввели в Приамурье
Происшествия

В Благовещенске «таксисты» похитили бензин из автомобиля (видео)
Происшествия

Установлен предполагаемый виновник пожара в Мухине
Происшествия

Пешеход попал под колеса машины в Благовещенске
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь