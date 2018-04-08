В Благовещенске в один день горели два автомобиля

Фото: instagram.com/blag_dtp

7 апреля в Благовещенске пожарные выезжали на тушение двух автомобилей. Горели две легковушки – Nissan March и Nissan Pulsar.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о возгорании Nissan March поступило накануне в 07:48. Машина находилась на улице Зейской.

На момент прибытия пожарных открытым пламенем горел моторный отсек. На тушение ушло 3 минуты. В результате пожара отсек поврежден по всей площади. Также повреждены салон и лакокрасочное покрытие авто, уничтожено лобовое стекло.

Nissan Pulsar горел на улице Чайковского. Сообщение о пожаре поступило в 13:14. Когда пожарные прибыли на место происшествия, машина горела открытым пламенем. Тушение огня заняло 4 минуты. Автомобиль оказался поврежден по всей площади.