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В Приамурье встретили Пасху (фото)

В Приамурье встретили Пасху (фото)

8 апреля православные всего мира отмечают Пасху. Благовещенцы ночью собрались в храме в переулке Релочном, где богослужение провел архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан. Когда горожане вышли на Крестный ход, пошел снег – в этом верующие увидели особый знак.

Лукиан в праздничном послании напомнил, что дни празднования Светлого Христова Воскресения – самое благодатное время для оказания помощи нуждающимся, одиноким, болеющим и страдающим.

«Щедро делитесь пасхальной радостью, верой, надеждой, добрыми настроениями, не ожидая награды и благодарности, тогда эта радость приумножится и надолго сохранится в сердце. Мира, света, благополучия, обильных духовных даров и милости божией желаю вам в эти пасхальные дни!» – сказал архиепископ.

В этом году празднование Пасхи совпало с днем рождения архиепископа Его поздравил губернатор Амурской области Александр Козлов, традиционно принявший участие в мероприятии. Глава региона и архиепископ обменялись пасхальными яйцами.

Ознакомиться с расписанием освящения пасхальных приношений в храмах Благовещенска можно на сайте епархии.

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#праздники #религия

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