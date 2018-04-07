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Благовещенские барберы учили юных парикмахеров

Благовещенские барберы учили юных парикмахеров

В субботу, 7 апреля, парикмахеры из благовещенского барбершопа провели очередную акцию «День добра». На этот раз они провели мастер-класс для детей из райчихинского детского дома «Маяк», которые занимаются в парикмахерском кружке.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», сотрудники одного благовещенского барбершопа периодически проводят благотворительные акции, которые они называют «Дни добра». Иногда они бесплатно стригут неимущих людей, иногда выезжали для того, чтобы подстричь больных или детей.

«Именно так мы узнали, что в детском доме Райчихинска "Маяк" есть парикмахерский кружок, – рассказал организатор акции Максим Намаконов. – И пригласили их к себе для того, чтобы провести для ребят мастер-класс».

Работники барбершопа два с половиной часа показывали детям от 13 до 16 лет, как делать стрижки, прически, укладки. Ребята также попробовали на практике применить полученные знания. Для этого были использованы специально приглашенные модели.

В конце ребятам подарили футболки с логотипом барбершопа и кепки.

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#дети #соцзащита

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Комментарии
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  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    Что такое "барбер"? Новая гей-мода?

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Кукумбер

    Что такое "барбер"? Новая гей-мода?



    Голодной куме одно на уме(с)

    Барбер - мужской парикмахер! Или вас в гугле забанили?

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    48 минут назад

    А я было подумал, барберы - это члены клуба любителей куклы барби.

  • paravis

    paravis
    41 минута назад

    Дядя Саша

    А я было подумал, барберы - это члены клуба любителей куклы барби.



    +100000

  • Mistry 7

    Mistry 7
    36 минут назад

    Хихи. Можно подумать мужики которые показывали мастер класс не геи... Ну ну

  • Я сама

    Я сама
    27 минут назад

    Mistry 7

    Хихи. Можно подумать мужики которые показывали мастер класс не геи... Ну ну



    В смысле? А если даже это и так, то вам какое до этого дело???

    Вы же - женщина? На кой вам барберы и их сексориентация?

  • postal

    postal
    17 минут назад

    Я сама

    Mistry 7

    Хихи. Можно подумать мужики которые показывали мастер класс не геи... Ну ну



    В смысле? А, если даже это и так, то вам какое до этого дело???



    говномесы-всегда плохо

    вне зависимости от профессии

    кстати,могли бы и попроще называться

    брадобреями

    накрайняк

  • postal

    postal
    14 минут назад

    Я сама

    Mistry 7

    Хихи. Можно подумать мужики которые показывали мастер класс не геи... Ну ну



    В смысле? А если даже это и так, то вам какое до этого дело???

    Вы же - женщина? На кой вам барберы и их сексориентация?



    женщинам нужны мужики,а не говномесы!

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