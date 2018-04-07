Благовещенские барберы учили юных парикмахеров

В субботу, 7 апреля, парикмахеры из благовещенского барбершопа провели очередную акцию «День добра». На этот раз они провели мастер-класс для детей из райчихинского детского дома «Маяк», которые занимаются в парикмахерском кружке.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», сотрудники одного благовещенского барбершопа периодически проводят благотворительные акции, которые они называют «Дни добра». Иногда они бесплатно стригут неимущих людей, иногда выезжали для того, чтобы подстричь больных или детей.

«Именно так мы узнали, что в детском доме Райчихинска "Маяк" есть парикмахерский кружок, – рассказал организатор акции Максим Намаконов. – И пригласили их к себе для того, чтобы провести для ребят мастер-класс».

Работники барбершопа два с половиной часа показывали детям от 13 до 16 лет, как делать стрижки, прически, укладки. Ребята также попробовали на практике применить полученные знания. Для этого были использованы специально приглашенные модели.

В конце ребятам подарили футболки с логотипом барбершопа и кепки.