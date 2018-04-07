Смертельное ДТП: погибли 14 хоккеистов канадской молодежки
Не менее 14 человек стали жертвами ДТП с участием автобуса, перевозившего молодежную хоккейную команду в канадской провинции Саскачеван, сообщают «Известия» со ссылкой канадскую телерадиокомпанию CBC. Все хоккеисты были в возрасте от 16 до 21 года.
Автобус, который вез 28 спортсменов команды «Гумбольдт Бронкос» на соревнования, столкнулся с грузовиком. 14 человек погибли, столько же получили травмы. Состояние трех пострадавших оценивается как критическое.
Фото: 5-tv.ru
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Саскачевана Скотт Мо выразили соболезнования в связи с этим инцидентом. Свои соболезнования родным и близким погибших в аварии принесла и Федерация хоккея России (ФХР).
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