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7апреля
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сегодня, 19:25 5

Смертельное ДТП: погибли 14 хоккеистов канадской молодежки

Смертельное ДТП: погибли 14 хоккеистов канадской молодежки
Фото: iz.ru

Не менее 14 человек стали жертвами ДТП с участием автобуса, перевозившего молодежную хоккейную команду в канадской провинции Саскачеван, сообщают «Известия» со ссылкой канадскую телерадиокомпанию CBC. Все хоккеисты были в возрасте от 16 до 21 года.

Автобус, который вез 28 спортсменов команды «Гумбольдт Бронкос» на соревнования, столкнулся с грузовиком. 14 человек погибли, столько же получили травмы. Состояние трех пострадавших оценивается как критическое.

Фото: 5-tv.ru

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Саскачевана Скотт Мо выразили соболезнования в связи с этим инцидентом. Свои соболезнования родным и близким погибших в аварии принесла и Федерация хоккея России (ФХР).

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#ДТП #происшествия #хоккей

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Комментарии
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  • v77

    v77
    50 минут назад

    Надо же, и там случается..

  • DrDimon

    DrDimon
    43 минуты назад

    v77

    Надо же, и там случается..



    А "там" что, люди из другого теста слеплены?

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    39 минут назад

    (((

  • Я сама

    Я сама
    34 минуты назад

    Ужас((

  • alex 3

    alex 3
    9 минут назад

    Печально.

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