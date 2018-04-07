Смертельное ДТП: погибли 14 хоккеистов канадской молодежки

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Автобус, который вез 28 спортсменов команды «Гумбольдт Бронкос» на соревнования, столкнулся с грузовиком. 14 человек погибли, столько же получили травмы. Состояние трех пострадавших оценивается как критическое.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Саскачевана Скотт Мо выразили соболезнования в связи с этим инцидентом. Свои соболезнования родным и близким погибших в аварии принесла и Федерация хоккея России (ФХР).