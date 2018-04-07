Роботы амурских школьников вступили в битву в АмГУ

В субботу, 7 апреля, в Амурском госуниверситете прошли битвы роботов – «Робо-Сумо». Соревнования проходят в четвертый раз. Если в прошлом году в борьбу вступили 14 команд, то в 2018-м – уже 36.

Впервые участие в состязании приняли создатели роботов не только из Благовещенска, но и из Ивановского и Тамбовского районов. К «Робо-Сумо» допускаются подростки от 12 до 18 лет.

Суть состязания проста: роботов размещают на татами, и задача каждого – найти и вытеснить противника за пределы круга. Роботы должны найти противника сами, для этого они оборудуются датчиками движения. Управлять роботами во время схватки нельзя. Именно поэтому в зале включают заглушку, которая блокирует любые сигналы.

Роботы выступали в двух весовых категориях: до 100 граммов и до 300 граммов. Некоторые из них сделаны из минимального набора деталей: элементы конструктора лего, электропривод, датчики движения.

Победитель турнира в АмГУ в июне поедет в Дубну на всероссийский финал «Робо-Сумо».