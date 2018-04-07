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В Благовещенск на выставку собак привезли ньюфаундленда из Екатеринбурга

В Благовещенск на выставку собак привезли ньюфаундленда из Екатеринбурга

В субботу, 7 апреля, в Благовещенске открылась всероссийская выставка собак всех пород «Амурский талисман–2018». На нее кроме амурских собаководов съехались любители лучших друзей человека из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Екатеринбурга.

На выставке представлено около 80 пород: шпиц, бувье, южно-русская овчарка, мальтезе, бурбуль, сенбернар и другие. Из Екатеринбурга привезли ньюфаундленда.

Животные соревновались в нескольких номинациях: щенки, юниоры, взрослые и ветераны. Собак выводили на подиум, где их оценивали эксперты, в том числе из Москвы и Южной Кореи.

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#животные #конкурсы

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