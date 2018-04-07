В одном из торговых центров Благовещенска сработала пожарная сигнализация

В субботу, 7 апреля, в Благовещенске в одном из торговых центров сработала пожарная сигнализация. Очевидцы сообщили в редакцию ИА «Амур.инфо», что было непонятно: это учебная тревога или нет. В итоге часть покупателей покинула помещение, часть осталась.

Горожане, сообщившие о происшествии, были в числе тех, кто ушел из торгового центра. Они недоумевали, почему так много людей, несмотря на недавние события, не побеспокоились о своей безопасности.

Руководство торгового центра пояснило информагентству, что сигнализация включилась в рамках внеплановой учебной проверки. «Никаких следов задымления или иных признаков пожара не было, видимо, поэтому часть посетителей не стала покидать здание, – сообщили в администрации центра. – Сотрудники МЧС также приезжали и убедились, что всё работает штатно».