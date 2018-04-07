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7апреля
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сегодня, 16:00 0

В Приамурье мошенник забрал у предприятия сою на 1,3 миллиона рублей

В Приамурье мошенник забрал у предприятия сою на 1,3 миллиона рублей
Фото: Агро-Белогорье

Молодой человек 1987 года рождения, используя поддельные документы, вступил в переговоры с амурским предприятием. Он заявил, что действует от имени компании, зарегистрированной в другом регионе, и заключил договор на поставку сои.

Злоумышленник успел вывезти с территории компании около 70 тонн соевых бобов. Но платить за сельхозпродукцию не стал. Вместо этого он реализовал сою по заниженной стоимости. Сумма ущерба составила более 1,3 миллиона рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Похищенную сою полицейские изъяли и вернули законному владельцу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#криминал #происшествия

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