В Приамурье мошенник забрал у предприятия сою на 1,3 миллиона рублей

Фото: Агро-Белогорье

Молодой человек 1987 года рождения, используя поддельные документы, вступил в переговоры с амурским предприятием. Он заявил, что действует от имени компании, зарегистрированной в другом регионе, и заключил договор на поставку сои.

Злоумышленник успел вывезти с территории компании около 70 тонн соевых бобов. Но платить за сельхозпродукцию не стал. Вместо этого он реализовал сою по заниженной стоимости. Сумма ущерба составила более 1,3 миллиона рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Похищенную сою полицейские изъяли и вернули законному владельцу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба областного управления МВД.